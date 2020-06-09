Жителю Бурятии не дали уйти из жизни

Мужчине помог психолог «Службы-112»





7 июня на номер 112 обратился мужчина, который сообщил диспетчеру, что хочет добровольно уйти из жизни. Через гарнитуру было слышно, что мужчина находится на проезжей части.

Диспетчер переключила разговор на штанного психолога «Службы-112», которая, общаясь с мужчиной, вызвала полицию. После общения с ней мужчина ушел с проезжей части. Психолог около 15 минут оказывала мужчине психологическую поддержку до прибытия полицейских, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как отметили в агентстве, это не первый случай, когда специалисты «Службы-112» помогают людям, находящимся в тяжелом психологическом состоянии. Так, в апреле этого года на номер «112» дважды обращались люди, планирующие добровольно уйти из жизни. Психологи службы оказывали им поддержку до обнаружения их экстренными службами.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС