На федеральной трассе в Бурятии неизвестные расстреляли все камеры

Действия злоумышленников уже привели к росту числа ДТП





В Бурятии неизвестные обстреляли камеры фото-, видеофиксации нарушений ПДД на федеральной дороге в Тункинском районе. Отметим, подобные устройства функционируют на всех дорогах республики.

- Камеры, установленные на А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, наиболее подвержены вандальным действиям. В настоящее время большая часть комплексов в Тункинском районе выведена из строя из-за расстрела, - рассказали в Упрдор «Южный Байкал».





- При виде комплексов фото-, видеофиксации водители становятся более дисциплинированными: соблюдают скоростной режим и исключают выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Пользователи автодорог понимают, что камеры обеспечивают неотвратимость наказания за правонарушения, и придерживаются ПДД, - подчеркнули в федеральном дорожном ведомстве.





Подтверждение этому и статистика - за четыре месяца этого года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, на федеральной дороге в Тункинском районе количество ДТП возросло с двух до пяти, два человека погибли. Отметим, в 2019 году зарегистрировано 16 ДТП, что на одно меньше по сравнению с 2018 годом, погибли 3 и 6 соответственно.





Как отметили специалисты, на этой трассе в период курортного сезона значительно возрастает интенсивность дорожного движения. Из-за отсутствия видеоконтроля отдыхающие могут двигаться с превышением скоростного режима, что создает опасность не только для водителя и пассажиров, но и для жителей Тункинского района.- Действия стрелков можно расценивать как умышленную попытку нанести вред всем участникам дорожного движения. Денежный штраф за совершенное правонарушение не сравним с созданием угрозы жизни людей. Кроме того, по факту вандализма, согласно законодательству России, установленные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Нанесение ущерба имуществу строго карается законодательством Российской Федерации вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в Упрдор «Южный Байкал».Служба информации «Номер один»Фото: Упрдор «Южный Байкал»