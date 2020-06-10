В Бурятии на пожаре взорвался газовый баллон

Пострадал один человек





9 июня в жилом доме в поселке Аршан Тункинского района Бурятии произошел пожар. Когда пожарные расчеты подъезжали к горящему дому, произошел взрыв газового баллона на веранде строения. Людей, к счастью, дома уже не было – владелец эвакуировался самостоятельно.







В результате пожара уничтожены веранда и частично крыша дома на площади 36 кв.м. Хозяин дома получил ожоги ног и был госпитализирован.







Причиной возгорания, вероятно, послужило включенное газовое оборудование, оставленное без присмотра, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС