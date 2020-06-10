В Бурятии инвалид не смог выбраться из горящего дома

Когда мужчину нашли, он был уже мертв





9 июня в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На момент прибытия пожарных горел второй этаж, пламя переходило на крышу, существовала угроза перехода огня на надворные постройки и соседний дом, расположенный в 6 метрах от горящего. Тушение осложнялось порывистым ветром.

Соседи сообщили, что в доме мог оставаться человек с ограниченными возможностями. Пожарные проникли внутрь здания как только удалось локализовать пожар, но спасти человека уже не удалось. Тело 65-летнего мужчины обнаружили на лестничном пролете.







В результате пожара сгорел второй этаж дома на площади 80 кв.м., повреждены стены и потолочные перекрытия первого этажа.Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС