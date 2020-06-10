В Бурятии многодетная мать обворовала магазин бытовой техники

Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась







Утром 3 июня в полицию поселка Онохой поступило заявление о краже из магазина техники. Неизвестным были похищены ноутбук и бытовая техника. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, зафиксировавшим факт хищения, злоумышленница была установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя местная жительница.Женщина призналась, что сложила в пакеты выставленный на витрины товар и прошла с ним мимо кассы, не заплатив. Из-за большого количества покупателей в торговой точке и занятости кассиров ее действия остались незамеченными. На такси она добралась до дома.Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемая нигде не работает, у нее четверо детей. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Похищенное изъято в полном объеме. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»