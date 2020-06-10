Жителю Улан-Удэ раскроили череп из-за дорожного конфликта

Супруга жестоко избитого горожанина ищет свидетелей дерзкого нападения





В последние годы в Бурятии возросло число дорожных конфликтов. При этом агрессия водителей по отношению друг к другу поражает. На этот раз двое мужчин напали на водителя, который, по их мнению, повел себя на дороге неправильно. Разговор закончился опасной для жизни травмой головы. Супруга пострадавшего уверена, что в ход пошли биты или железные прутья.

- У мужа вдавленный перелом черепа, контузия. Ему сделали трепанацию черепа, удалили гематому. Через три месяца нас ждет новая операция. Ведь часть черепной кости удалили, теперь нужно закрывать ее пластиной, - перечисляет страшные последствия драки Наталья.





15 мая после пяти вечера Евгений на личном авто ехал в сторону Поселья. Недалеко от развилки на Тулунжу вспыхнул дорожный конфликт.- Муж рассказал, что водитель «Рено Логан», начиная с улицы Борсоева, начал его подрезать. Был заметен агрессивный стиль вождения, водитель явно вел себя неадекватно. Возле АЗС «Роснефть» они снова подрезали Женю так, что едва не устроили ДТП с другой машиной, выехав на встречную полосу. Разминулись только потому, что мой муж вовремя выехал на обочину, - говорит супруга пострадавшего Наталья.В конце концов, водители двух автомобилей остановились, чтобы выяснить отношения. Как потом рассказал Евгений жене, у него сразу сложилось впечатление, что один из мужчин был явно пьян. Но разговора между ними не получилось.- Водитель и пассажир «Рено Логан» вдвоем накинулись на мужа, начали его избивать. Нанесли порядка десяти ударов ногами, ударили по голове каким-то железным предметом. Муж потерял сознание, - рассказывает Наталья.Придя в себя, видимо, под воздействием шока мужчина смог сесть в автомобиль и приехал к жене на работу. Наталья отвезла супруга в РКБ. Врачи сообщили родственникам, что у Евгения проломлен череп, внутримозговое кровоизлияние, гематома. Сломаны пальцы руки.Из-за ситуации с коронавирусом пациентов сейчас долго не держат в стенах медучреждений. Евгения уже выписали домой, у него больничный режим под наблюдением врачей. Какие могут быть последствия у такой страшной травмы, никто не знает.- Женя вроде бы осознает все нормально, хотя восприятие замедленное. Но есть провалы в памяти. Плохо помнит обстоятельства нападения на него. Есть затруднения с речью, иногда забывает какие-то слова, названия предметов, путает слоги. Теперь по профессии муж работать не сможет. Он монтажник-высотник, электрик, - сетует Наталья.Евгений сообщил жене номер и марку автомобиля, с пассажирами которого завязался конфликт. Владельцев «Рено Логан» нашли. Наличие бит и других предметов отрицают, как и свою вину. Мужчины наняли адвоката. По словам Натальи, они выходили на нее, но, как выяснилось, вовсе не для того, чтобы извиниться за произошедшее.- Мужчины рассказали о своей версии произошедшего. Якобы не они, а мой муж напал на них с монтировкой и вел себя агрессивно. Кроме того, предлагали за 50 тысяч «похоронить» дело. Просили организовать мою встречу с мужем, чтобы я убедила его при следователе сказать то, что им нужно, - говорит Наталья.Сейчас оба мужчины находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.- Им предъявлено обвинение по статье 111 части 3 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Пока это предварительное обвинение. Отмечу, что данное преступление незначительно отличается от убийства. То есть речь идет о том, что тяжкий вред здоровью, может в принципе повлечь смерть. Только в случае убийства человек умирает сразу на месте, а при 111-й статье - через какое-то время. В данном случае человек, слава богу, жив, но тяжкий вред, причиненный здоровью, налицо, - говорит адвокат пострадавшего Александр Захарченко.Как и Наталья, адвокат сомневается в правдивости версии нападавших.- Они говорят, что якобы это Евгений на них напал. Но в какой-то момент случайно упал, и они также упали сверху на него. Из-за падения якобы у Евгения и сломался череп. Он один напал на двоих с монтировкой, избил их. При этом никаких следов или травм у них нет, кроме кровоподтеков на руках. То есть Евгений на них напал с монтировкой, вот только голова то проломлена у него, а не у тех мужчин. Абсурд. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза, - поясняет адвокат.По мнению Александра Захарченко, расследование усложняется в связи с тем, что уголовное дело не было возбуждено по горячим следам, а только спустя несколько дней. То есть упущена возможность медицинского освидетельствования водителя и его друга на момент происшествия. Кроме того, за это время нападавшие могли подготовиться – спрятать орудия, которыми наносились удары, договориться о том, какие показания давать, проконсультироваться с адвокатом и так далее.- Я не знаю, по какой причине дело сразу не возбудили. Хотя по прибытии в больницу с криминальными травмами врачи сообщили в полицию о том, что к ним поступил такой пациент. Но в принципе закон здесь не нарушен, потому что уголовное дело возбуждается либо немедленно, либо в течение трех суток, при этом срок может быть продлен до десяти дней, - говорит правозащитник.Есть и другие вопросы.- Один из обвиняемых работает в республиканской больнице. И как раз туда он обращался по поводу своих травм, чтобы их зафиксировали. Наверное, это не совсем правильно и объективно. Такую справку он мог бы получить и в любом другом медучреждении, - считает Александр Захарченко.Адвокат и семья пострадавшего планируют подать иск к виновникам ЧП в рамках уголовного дела. Они хотят возместить затраты на лечение Евгения, судебные расходы и прочее.- Считаю поведение мужчин неадекватным. Ну произошел конфликт или недопонимание. Разве это повод хвататься за железку и разбивать голову человеку? Причем мужчины целенаправленно били Евгения исключительно по голове. И для меня очевидно, что били не только руками и ногами. Черепная коробка у человека достаточно крепкая. Сейчас вся обувь продается с мягким носком, вряд ли такие травмы они могли причинить без применения посторонних предметов. Что это был за предмет, покажет следствие, оно, я надеюсь, детально разберется в произошедшем, - подытоживает Александр Захарченко.Тем временем жена пострадавшего Наталья по-прежнему ищет свидетелей данного инцидента. Очевидцы происшествия могут позвонить ей на номер 8-914-982-76-49.Улан-удэнка подчеркивает, жизнь Евгению спасли медики РКБ.- Страшно подумать, что могло случиться, если бы я не поехала сразу в РКБ. Если бы мы задержались в дороге. Спасибо огромное медикам республиканской больницы за то, что сработали так оперативно и умело. Ведь гематома росла ежесекундно. Врачи вовремя сделали операцию и успели спасти моего мужа. Низкий вам поклон, - благодарит Наталья.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: из личного архива героев статьи