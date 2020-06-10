В Бурятии грузовик раздавил двухлетнюю девочку

Водитель не заметил ребенка, когда двигался задним ходом
Трагическое ДТП произошло днем 10 июня в селе Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 33-летний водитель автомобиля «ЗИЛ-130» при движении задним ходом совершил наезд на ребёнка. От полученных травм двухлетняя девочка скончалась на месте происшествия. Родители ребёнка при этом находились рядом.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель уже освидетельствован, состояние опьянения у него не установлено.
Фото: ГИБДД Бурятии
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