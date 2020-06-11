В Бурятии брат зарезал брата

Мужчина долго терпел оскорбления от родственника, а затем взялся за нож





Трагедия случилась 5 июня в селе Унгуркуй, что в 70 километрах от Кяхты, в доме у 45-летнего местного жителя. За столом у хозяина дома собралась компания, среди гостей был и его двоюродный брат. 37-летний родственник, опьянев, начал оскорблять старшего брата разными обидными словами. Тот долго терпел, а когда собутыльники разошлись, ударил брата ножом в грудь.

Раненого мужчину с ножом в теле удалось быстро довезти до райбольницы. Казалось, что его еще можно спасти, он был в сознании. Но медики оказались бессильны – ножом было повреждено сердце, через несколько часов мужчина скончался.- Обвиняемый вину в убийстве признает, свои показания он подтвердил на месте. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил руководитель Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.Нож изъят из райбольницы и приобщен к делу.Известно, что обвиняемый жил один, держал свое подсобное хозяйство. Он разведен, не судим, характеризуется положительно.Фото: pixabay.com