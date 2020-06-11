В Бурятии животновод украл и забил чужую корову

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям





Сотрудники отдела полиции Еравнинского района раскрыли кражу коровы у жительницы села Гунда.

Подозреваемым оказался 40-летний владелец животноводческой стоянки, расположенной в пяти километрах от села. Мужчина похитил с пастбища корову и забил ее. Ущерб составил 30 тысяч рублей.Свою причастность к преступлению злоумышленник сначала отрицал, но затем признался в содеянном. У него частично изъято мясо похищенного животного.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»