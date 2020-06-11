Пьяный житель Бурятии требовал встречи с врачом

Медикам пришлось вызывать росгвардейцев
Накануне на станцию скорой помощи в Баунтовском районе пришел пьяный мужчина и стал требовать встречи с врачом. Видя неадекватное состояние и агрессивное поведение посетителя, медики вызвали группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Прибыв на место, росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в полицию. В отношении задержанного, 34-летнего местного жителя, составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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