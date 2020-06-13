Улан-удэнка подала на друга в полицию из мести

Девушка рассказала, что он угнал машину с крупной суммой денег



18-летняя горожанка попала под следствие за заведомо ложный донос. Вечером 11 апреля она, представившись вымышленным именем, позвонила в полицию Советского района и заявила о том, что водитель иномарки передвигается на угнанной автомашине, в которой находится крупная денежная сумма. Девушка указала приметы, регистрационный знак автомобиля и данные водителя.



В тот же день 28-летний «угонщик» был задержан полицейскими. У водителя имелись все необходимые документы на право пользования автомобилем. Выяснилось, что показания заявительницы не соответствуют действительности: девушка, поссорившись с близким другом, а потом решила жестоко ему отомстить.



По данным республиканского МВД, за содеянное горожанка будет привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ведется следствие.



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18-летняя горожанка попала под следствие за заведомо ложный донос. Вечером 11 апреля она, представившись вымышленным именем, позвонила в полицию Советского района и заявила о том, что водитель иномарки передвигается на угнанной автомашине, в которой находится крупная денежная сумма. Девушка указала приметы, регистрационный знак автомобиля и данные водителя.В тот же день 28-летний «угонщик» был задержан полицейскими. У водителя имелись все необходимые документы на право пользования автомобилем. Выяснилось, что показания заявительницы не соответствуют действительности: девушка, поссорившись с близким другом, а потом решила жестоко ему отомстить.По данным республиканского МВД, за содеянное горожанка будет привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ведется следствие.Фото https://pixabay.com