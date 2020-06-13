В Бурятии застигнутый на месте «черный лесоруб» бросил грузовик с древесиной

Судимого водителя полиция вычислила по отпечаткам пальцев с руля «ЗИЛа»
Вечером 9 июня в полицию Заиграевского района обратились работники лесничества. Они рассказали, что во время рейда в Горхонском участковом лесничестве Хандагатайского лесничества в 10 км от села Горхон обнаружили «черного лесоруба». Мужчина, завидев лесников, бросил груженый сосной грузовик и скрылся.
Сотрудники полиции изъяли с места происшествия около 12 кубометров древесины и автомобиль «ЗИЛ» без регистрационных знаков. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.
В розыске лесоруба помог эксперт-криминалист, который по изъятым отпечаткам пальцев из салона автомобиля установил подозреваемого. На следующее утро 24-летнего жителя села Новоильинск задержали оперативники.
Известно, что он ранее был судим за имущественное преступление, четыре месяца назад парень освободился из мест лишения свободы условно-досрочно.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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