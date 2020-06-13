Пострадавший в ДТП ребенок долго ждал «скорую»

Глава Бурятии потребовал разобраться, почему медики запоздали к истекающему кровью мальчику
Утром 10 июня 55-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» в улусе Хойто Бэе Иволгинском района сбил 8-летнегего мальчика, катавшийся на велосипеде. Очевидцы ДТП рассказали СМИ, что после наезда автомобиля на ребенка скорая помощь прибыла на место только через 50 минут.
Сейчас мальчик получает лечение в травматологическом отделении ДРКБ, его состояние оценивается как удовлетворительное. В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.
Тем временем Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональному Минздраву разобраться и принять меры по случаю долгого ожидания бригады медиков на месте дорожно-транспортного происшествия.
- Вызов поступил 10 июня в 22:19 в диспетчерскую, - пояснил главный врач Иволгинской центральной районной больницы Александр Цыдыпов. - Бригада скорой помощи выехала в 22:44. Задержка произошла из-за обработки машины после транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Другие две бригады обслуживали вызовы пациентов с травмой и острым нарушением мозгового кровообращения. Время доезда нашей бригады до места происшествия составила 11 мин, в 22:52 начато оказание пациенту первой помощи. Через 10 минут на место приехала бригада ТЦМК, которая транспортировала ребёнка в больницу.
Глава Бурятии ответил, что в соответствии с федеральным нормативом время приезда кареты скорой помощи к пациенту в таких случаях не должно превышать 20 минут.
- К сожалению, сегодня, в условиях сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, есть случаи, когда его превышают, и не только в нашем регионе. Все службы скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме с начала весны, выполняя огромный объем работы. Но пострадавшие, для которых каждая минута на счету, должны получать помощь своевременно. Поэтому в данном случае необходимо обратить внимание на организацию медицинской помощи в районе, проанализировать детально этот случай и принять меры для недопущения подобного в будущем, - отметил Алексей Цыденов.
На данном этапе в Бурятии реализуется проект по созданию единой диспетчерской службы, призванный усовершенствовать взаимодействие медицинских организаций в условиях оказания экстренной медицинской помощи. Его разработка началась в этом году.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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