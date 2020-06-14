Житель Улан-Удэ с подельником обворовали стройку

На месте преступления их поймали строители
В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о попытке кражи с территории строящегося жилого комплекса. Полицейские задержали двоих улан-удэнцев 25 и 34 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, причем младший – неоднократно. Именно он и предложил совершить кражу проработавшему около полумесяца на стройке горожанину.
"Так, в одном из домов злоумышленники срезали медный кабель, проведенный в квартиры. Похищенное имущество злоумышленники планировали незаметно вынести за территорию стройки и затем, очистив кабель, сдать медную проволоку на металлолом. Однако были уличены своими коллегами, заинтересовавшимися содержимым мешка", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Также полицейские установили, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем организации имуществе.
Также полицейские установили, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем организации имуществе.
"Ночью из оборудованных для строительных бригад помещений 25-летний злоумышленник, наняв автомашину, вывез строительные инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. В одно из помещении подозреваемый проник, воспользовавшись ключом (заметил, где хранят его коллеги), во втором случае - повредил замок двери. Похищенное он частично продал, часть у него изъята полицейскими", - добавили в полиции.
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
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