Житель Улан-Удэ с подельником обворовали стройку

На месте преступления их поймали строители





В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о попытке кражи с территории строящегося жилого комплекса. Полицейские задержали двоих улан-удэнцев 25 и 34 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, причем младший – неоднократно. Именно он и предложил совершить кражу проработавшему около полумесяца на стройке горожанину.





"Так, в одном из домов злоумышленники срезали медный кабель, проведенный в квартиры. Похищенное имущество злоумышленники планировали незаметно вынести за территорию стройки и затем, очистив кабель, сдать медную проволоку на металлолом. Однако были уличены своими коллегами, заинтересовавшимися содержимым мешка", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также полицейские установили, что за два дня до задержания организатор кражи уже успел нажиться на принадлежащем организации имуществе.







"Ночью из оборудованных для строительных бригад помещений 25-летний злоумышленник, наняв автомашину, вывез строительные инструменты на сумму около 50 тысяч рублей. В одно из помещении подозреваемый проник, воспользовавшись ключом (заметил, где хранят его коллеги), во втором случае - повредил замок двери. Похищенное он частично продал, часть у него изъята полицейскими", - добавили в полиции.



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