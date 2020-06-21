Профессор из Бурятии чуть не умер от истощения

Жена Николая Абаева призвала остановить сбор средств, инициированный коллегами из Красноярска



На прошлой неделе всех ошеломила новость: известный в Бурятии и за ее пределами 71-летний почетный доктор буддийской философии Института буддизма, доктор исторических наук Николай Абаев попросил о помощи, написав, что «умирает в заточении» Он отправил коллегам из Красноярска письмо, где сообщил: «Моя изоляция здесь, на бульваре Карла Маркса, превратилась в заточение по принуждению, без бесплатной еды. Умираю от истощения, диабета, анемии».



Никогда не просил помощи



Директор академии Целостного развития человека «АкадемТОРУМ» Инга Давыдова получила письмо. Организация и ранее старалась поддерживать профессора небольшими суммами.



- Еще месяц назад Николай Вячеславович согласовывал научные статьи. Был аспирант, который его поддерживал, но он попал в больницу. А 3 июня я получила письмо. Конечно, это сильно встревожило. Мы быстро открыли группу «Поможем профессору Абаеву вместе!» в соцсети, вышли на коллег из Улан-Удэ, - сообщила Инга Давыдова.



Когда одной из учениц удалось попасть к профессору, он был истощен, обезвожен и уже несколько месяцев не выходил из съемной квартиры, где на момент прихода не было воды, продуктов, сломаны холодильник, чайник. Как выяснилось, профессор никогда не просил помощи.



После резонансного известия к решению проблемы подключился Бурятский госуниверситет, серьезную финансовую поддержку оказал Тувинский университет, поставив вопрос о возвращении Николая Абаева в Кызыл, где он работал долгое время.



Инга Давыдова сообщила, что БГУ предложил вариант жилья, но пока неизвестно, насколько это устроит самого профессора.



- Николай Вячеславович - драгоценность нации, действительно уникальный человек, никогда не шел по пути коррупции. Погруженный в творчество своей деятельности, мало заботился о материальном благополучии. Слава богу, что все вот так обернулось, вовремя пришли.



После публикации в СМИ неравнодушные люди принялись собирать финансовую помощь, чтобы оплатить съемную квартиру, закупить лекарства, продукты, хозяйственные товары и другие необходимые вещи.



Взяла ответственность на себя



Активисты из Красноярска связались с супругой Николая Вячеславовича Абаева.



- Любовь Лубсановна выразила просьбу остановить информационную волну по сбору средств помощи профессору Абаеву, сообщив, что на данный момент контролирует состояние профессора и понимает, какие действия необходимо предпринимать для стабилизации состояния его здоровья. Мы расцениваем такую просьбу как то, что Любовь Лубсановна взяла на себя ответственность по содержанию и уходу за Николаем Вячеславовичем, о чем сообщила нам в телефонном разговоре 14 июня. На данный момент она предпринимает меры по организации оказания квалифицированной медицинской помощи, осуществляет поддержку процессов его жизнедеятельности, - сообщила Инга Давыдова. Выразив огромную благодарность всем неравнодушным, ученая из Красноярска призвала «в дальнейшем по состоянию профессора Абаева обращаться к его супруге Любови Лубсановне Абаевой».



На риторический вопрос, если подобное случилось с человеком известным, у которого есть пенсия, что же тогда может случиться с одинокими пожилыми людьми, которых никто не знает, Инга Давыдова ответила: «Мы живем рядом, но как-то не замечаем друг друга. Я думаю, что основная проблема – это одиночество, отсутствие близких людей рядом. Кроме того, не так давно Николай Вячеславович потерял сына. Не исключено, что семейная трагедия также наложила отпечаток. Сейчас состояние Николая Вячеславовича улучшается. Он, видимо, стеснялся говорить о своих проблемах. Тем более такие люди, погруженные в дело своей жизни, имеют особенности. Он написал мне, потому что мы сотрудничали, когда он преподавал в Сибирском федеральном университете на кафедре культурологии. Он человек, который давно понял, что традиционная наука не может объяснить все явления, происходящие в нашей жизни, и начал заниматься более глубокими исследованиями, связанными с возможностями человека. Николай Вячеславович знает восемь языков, он первый президент Федерации ушу Бурятии. Мы даже думали забрать его в Красноярск, но что-то его держало в Улан-Удэ, может быть, сыновья.



Активисты из Красноярска периодически созваниваются с Николаем Вячеславовичем и говорят, что его голос становится «все бодрее и бодрее».



- Мы надеемся, что забота о нем не станет разовым явлением, а даст импульс кардинально подойти к положению профессора и создать ему условия для стабильной, активной жизнедеятельности и творчества.



Валентин Соколов, «Номер один».