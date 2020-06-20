В Бурятии гендиректор коммерческой организации подозревается в контрабанде пиломатериалов

Следственными органами расследуется уголовное дело



В Бурятии генеральный директор коммерческой организации подозревается в контрабанде пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной, являющихся стратегически важными ресурсами.



Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере).



По версии следствия, с 25 августа по 27 сентября 2017 года генеральный директор коммерческой организации, работавшей в Бурятии, во исполнение внешнеторгового экономического контракта, действуя в составе организованной группы совместно с гражданином Китая, путем недостоверного декларирования совершил контрабанду стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной на общую сумму 2 миллионов рублей через таможенный пост железнодорожного пункта пропуска Наушки Бурятской таможни.



В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



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