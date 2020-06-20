В Улан-Удэ обокрали квартиру, пока ее хозяин курил на улице

Воришку нашли по горячим следам



18 июня в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение от 50-летнего жителя о том, что неизвестный проник к нему в квартиру и похитил телевизор, 3 чемодана с инструментами, строительный уровень и кроссовки. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.



Следствием установлено, что мужчина, проживающий в многоквартирном доме, на несколько минут вышел из квартиры на улицу покурить, забыв запереть за собой входную дверь. А когда вернулся, обнаружил пропажу вещей.



Сотрудниками вневедомственной охраны по горячим следам задержан 27-летний, ранее судимый житель того же дома. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ведется следствие, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Фото: "Номер один"



