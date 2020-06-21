В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом

Прирост за сутки составил 42 случая



По информации Управления Роспотребнадзора на 8 утра 21 июня в Бурятии зарегистрирован 2591 (+42) лабораторно подтвержденный в установленном порядке случай заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1411. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1668 (+26) человек, умерло 18 человек. Последний - 67-летний пациент с новой коронавирусной инфекцией, страдающий тяжелыми заболеваниями: инфаркт миокарда, миеломная болезнь (злокачественное заболевание кроветворной системы), сахарный диабет. Проходят лечение в стационарах республики 545 больных, из них 40 детей. На амбулаторном лечении находятся 360 пациентов.



Из 42 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1574 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 718 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 234 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 35293 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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