В Бурятии ураганный ветер разгромил спортзал в селе

Ущерб составил 125 тысяч рублей



19 июня спасателям от диспетчеров Джидинского района поступило сообщение о том, что в результате сильных порывов ветра, с крыши спортзала СОШ с. Нижний Бургултай сорвало шифер на площади 150 кв. м.



20 июня к месту происшествия для оценки последствий выехала рабочая группа специалистов Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Республиканского агенства ГО и ЧС и министерства строительства РБ.



- В результате обследования школы установлено, что сорваны и повреждены 250 листов шифера, повреждено 3 стеклопакета, ущерб, причиненный зданию, составил 125 тыс. рублей, - сообщил член выездной рабочей группы заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Юрий Гаврилов.



Работы по восстановлению планируют проводить силами муниципального образования.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

