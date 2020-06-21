21.06.2020
В Бурятии ураганный ветер разгромил спортзал в селе

В Бурятии ураганный ветер разгромил спортзал в селе

Ущерб составил 125 тысяч рублей

19 июня спасателям от диспетчеров Джидинского района поступило сообщение о том, что в результате сильных порывов ветра, с крыши спортзала СОШ с. Нижний Бургултай сорвало шифер на площади 150 кв. м. 

20 июня к месту происшествия для оценки последствий выехала рабочая группа специалистов Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Республиканского агенства ГО и ЧС и министерства строительства РБ. 

- В результате обследования школы установлено, что сорваны и повреждены 250 листов шифера, повреждено 3 стеклопакета, ущерб, причиненный зданию, составил 125 тыс. рублей, - сообщил член выездной рабочей группы заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Юрий Гаврилов. 

Работы по восстановлению планируют проводить силами муниципального образования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
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