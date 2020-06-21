Житель Бурятии напилил сосен на 600 тысяч рублей

С места происшествия изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в незаконной заготовке древесины в Каленовском участковом лесничестве. Неработающий, ранее неоднократно судимый 40-летний житель с. Каленово 18 июня, не имея разрешительных документов, совершил рубку сосен объемом около 33 кубометра. Ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил более 600 тысяч рублей. С места происшествия изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес.



"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

