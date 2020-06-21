В Улан-Удэ школьник обворовал чужую машину, выбив стекло

Воришка умыкнул сумку, в которой находились 15 флаконов духов



Ночью 18 июня в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району поступило сообщение от 34-летней жительницы г. Улан-Удэ о том, что неизвестный разбил стекло ее автомобиля и похитил сумку, в которой находились 15 флаконов духов. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 27 тысяч рублей.



"Сотрудниками полиции по горячим следам задержан 17-летний десятиклассник школы г. Улан-Удэ. Подозреваемый пояснил, что проходил мимо автомобиля, когда увидел в салоне сумку и, разбив стекло машины камнем, похитил имущество. Обнаружив в ней лишь духи, он выбросил ее в ближайший мусорный контейнер", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело.



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