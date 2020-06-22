В Улан-Удэ хладнокровная любовница натравила на пенсионера семерых молодчиков

Козырнув перед подругой 200 тысячами в кармане, мужчина обрек себя на ночь в плену у ее дружков



Пенсионер из Улан-Удэ стал жертвой своей любовницы. 58-летний мужчина, козырнув перед молодой подругой тем, что имеет 200 тысяч в кармане, обрек себя на ночь в плену у ее судимых дружков. Пострадала и жена пенсионера, которую парни связали и избили, демонстративно тыча в подушку ножом. Восемь подельников, в том числе и любовница-наводчица, вскоре предстанут перед судом.



Провальный план



30-летняя Галина встречалась с женатым любовником почти год. Сергей помогал ей материально, покупал вещи, водил в кафе. Однажды за разговором мужчина решил подать себя в выгодном свете и сообщил, что продал свою машину (хотя на деле ничего не продавал) и теперь располагает крупной суммой денег в пределах 200 тыс. рублей.



Любовница решила, что такой шанс упускать нельзя, и рассказала о богатеньком Буратино своим дружкам, большая часть из которых уже имела проблемы с законом. Галина дала друзьям наводку – на простеньком телефоне любовника нет пароля и установлен мобильный банк. Один из дружков сразу же придумал план, как отобрать телефон и снять со счета престарелого ловеласа деньги.



По сценарию, любовница должна была привести Сергея в кафе, там он под ее присмотром выпивает спиртное, а подельники незаметно похищают у него телефон. Так и сделали: Галина встретилась с любовником, он купил ей кое-какие вещи, а потом парочка уединилась в кафе на Пристанской.



- Пока подруга отвлекала любовника, двое ее приятелей попытались украсть телефон, но их действия заметила администратор заведения и предупредила мужчину, чтобы он следил за своими вещами. Любовница поняла, что план провалился, и сообщила об этом подельникам, которые, ничего не добившись, отправились на квартиру по Ермаковского, - рассказывает Мария Ефимова, старший следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по РБ.



В тот же вечер вся компания по громкой связи телефона обсудила с Галиной, что делать дальше. Самый активный из парней придумал новый план. Следуя ему, девушка должна заманить любовника в квартиру, где они сейчас находятся, и там отвлекать мужчину, пока они похищают заветный телефон.



Галина согласилась и предложила любовнику поехать к ней домой. Парочка вызвала такси, а в это время ее подельники вышли в подъезд. Лишь один из парней остался в квартире и спрятался в кладовой. Когда любовники зашли в дом, друзья незаметно передали наводчице ключи, а сами стали ждать. Девушка уединилась с приятелем в одной из комнат, а в это время оставшийся в квартире парень взял в прихожей куртку мужчины и вынес ее в подъезд, где ожидали подельники.



Молодые люди сразу же проверили баланс на счету у пенсионера, но 200 тысяч на карте не оказалось, парням удалось снять только 1400, которые они сразу же потратили на спиртное. Телефон мужчины главарь шайки оставил себе.



Где деньги?



Пока парни пили в подъезде, к ним вышла подельница. Узнав, что денег на счете любовника нет, Галина предположила, что всю сумму Сергей носит при себе. Когда девушка вернулась в квартиру, главарь начал разрабатывать новый план действий. По сценарию, один из парней должен сыграть роль мужа девушки, заставшего ее в квартире с любовником. А далее потребовать с него денег.



Как договорились, молодчики во главе с «супругом» зашли в квартиру и предъявили Сергею претензии насчет интимной близости с «чужой женой», после чего стали обыскивать пенсионера, а заодно и бить его. Денег у мужчины не оказалось, и что делать дальше? Испуганного пожилого мужчину парни закрыли в комнате, а сами сели думать. Один из них нашел в куртке у мужчины ключ, который, по признанию Галины, был от дверей его квартиры.



По словам девушки, она была у любовника дома и знает, что там много ценного, к примеру, очень хороший телевизор. Правда, там сейчас может находиться его сестра. На самом деле девушка ошибочно принимала жену за сестру Сергея, ведь он так ее представлял.



То, что в квартире ночью может находиться ни в чем неповинная женщина, приятелей не остановило. «Не проблема, напугаем», - сказал один из парней, вооружившись ножом. Остальные распределили между собой роли – кто зайдет первым, кто будет следить за домом на улице. Нашли и машину, чтобы вывезти похищенные вещи. Одному из парней поручили охранять пленника, пока они обчищают его дом. В помощь позвали еще одного знакомого и поехали ночью на Машзавод.



Взяли технику, «ювелирку и … фарш



Открыли двери своим ключом, чем шокировали пожилую хозяйку квартиры, которая уже легла спать. Парни связали несчастную женщину, засунули ей в рот кляп и начали избивать. Показывали пенсионерке нож, тыкали им в подушку рядом на кровати. Позже женщина призналась, что бить ее было вовсе не обязательно – она так испугалась, что все отдала бы и без угроз.



- Подельники похитили из квартиры четы пенсионеров техники, денег и ювелирных украшений на 400 тыс. рублей. Взяли даже мясо и фарш из холодильника. Всю добычу парни принесли в свою квартиру, оттуда сели на такси, уехали на другой адрес, после чего выехали в Кабанский район. Двери квартиры оставили открытой, чтобы пленник мог освободиться, - рассказывает Мария Ефимова.



Но пожить за счет ценностей не удалось – всю компанию практически сразу задержали. Выбежав из квартиры, пенсионер сразу же отправился домой, где вызвал полицию. В тот же день его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.



У его жены повреждения были не столь тяжелыми. К слову, она узнала о любовнице за год до происшествия, после чего развелась с благоверным, но и после развода эск-супруги продолжали жить вместе. Известно, что сейчас жена простила мужа.



На сегодня расследование этого уголовного дела завершено. Восемь подельников обвиняются, в зависимости от объема своих действий, в совершении нескольких преступлений: кража, разбой, незаконное лишение свободы.



Обвиняемым до 26 лет, все ранее судимые, за исключением одного – хозяина квартиры, где собиралась компания. Известно, что любовница-наводчица лишена родительских прав, официально не работала, выпивала.



Имена изменены, совпадения случайны.