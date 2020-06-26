26.06.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 2831

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 2831

Народный Хурал Бурятии заслушает информацию правительства Бурятии о борьбе с коронавирусом

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло  2831. Это на 56 случаев больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ –  1569 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1957 человек, умерли 19 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 56 новых случаев COVID-19:  один прибывший из регионов РФ, два человека  – из неврологического отделения БСМП, девять человек –вахтовики п. Иракинда,  11 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 

Круг контактных лиц составляет 1420 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся  522 больных, включая 31 ребенка. Один ребенок с пневмонией - в реанимации. Его состояние средней степени тяжести

На амбулаторном лечении -  333 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся девять  пациентов с COVID-19, включая одного ребенка, на ИВЛ пациентов нет. Состояние ребенка средней степени тяжести. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ больных нет.

В пяти обсерваторах находятся  52 человека.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2463  человек, с нарастающим итогом – от 159 658 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Как сообщал «Номер один», Совета Народного Хурала Бурятии утвердил проект повестки очередной двенадцатой сессии республиканского парламента , которая намечена на 7 июля 2020 года. По предложению группы депутатов на ней заслушают информацию правительства Бурятии об охране здоровья граждан в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах, принимаемых правительством по противодействию ее распространению на территории республики.

Фото: pixabay.com
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