Улан-удэнке грозит крупный штраф за руководство фирмой-однодневкой

Женщина оформила фирму на себя, но руководить ей не собиралась

Горожанка предоставила в налоговую свой паспорт и заявление об участии в качестве руководителя фирмы, не собираясь управлять ей. Злоумышленница сделала это за обещанное денежное вознаграждение с целью изменения данных о руководителе фирмы-однодневки.

Налоговая, ничего не подозревая о противоправных намерениях гражданки, внесла изменения в единый государственный реестр.

О произошедшем узнали следственные органы. В настоящее время прокурор Советского района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Уголовное дело о предоставлении документов для регистрации фирмы-однодневки направлено В суд.

Максимальное наказание за указанное преступление – штраф до трехсот тысяч рублей.





Фото:https://gazeta-n1.ru/stock/biznes-i-finansy