Жителю Бурятии по ошибке выдали чужой гектар

Спорная ситуация возникла в Тарбагатайском районе
Прокуратура Тарбагатайского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его земельных прав.
Администрация Тарбагатайского района предоставила другому жителю этого же района земельный участок в селе Шалуты. Границы предоставленного участка имели пересечения с земельным участком, принадлежащим заявителю.
- Нарушения возникли в результате несвоевременного предоставления администрацией сельского поселения в единую информационную систему сведений о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в рамках закона о «дальневосточном гектаре», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По результатам проверки прокуратуры права собственника земельного участка восстановлены.
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