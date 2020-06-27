Жителю Бурятии по ошибке выдали чужой гектар





Прокуратура Тарбагатайского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его земельных прав.

Администрация Тарбагатайского района предоставила другому жителю этого же района земельный участок в селе Шалуты. Границы предоставленного участка имели пересечения с земельным участком, принадлежащим заявителю.

- Нарушения возникли в результате несвоевременного предоставления администрацией сельского поселения в единую информационную систему сведений о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в рамках закона о «дальневосточном гектаре», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По результатам проверки прокуратуры права собственника земельного участка восстановлены.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/priroda/