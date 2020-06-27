На пожаре в Бурятии погиб человек

В 23:45 26 июня поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Заиграево.

На момент прибытия пожарных веранда одной из квартир была полностью объята огнем, горела крыша. Пока одни огнеборцы тушили пожар, другие помогали жильцам второй квартиры выносить вещи первой необходимости.

Как только удалось локализовать возгорание, пожарные проникли внутрь сильно задымленной квартиры и на кухне обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

В результате пожара уничтожена веранда, частично кровля, повреждена стена дома, вторая квартира не пострадала. Причина пожара устанавливается, вероятно, ей могло стать короткое замыкание электропроводки.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: пользуйтесь только исправной электропроводкой, не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, а также не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов! При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" или «112».





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



