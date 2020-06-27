В Улан-Удэ спасли двух тонущих мужчин

В Улан-Удэ 27 июня при патрулировании водной акватории реки Селенга были обнаружены тонущие граждане. Происшествие произошло в половине четвертого в районе ТЦ «Авторим».

Спасенными оказались двое купающихся 1964 и 1981 годов рождения. Оба доставлены на берег с применением плавсредства, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.

Отметим, что в нынешний купальный сезон в Улан-Удэ утонул один человек, на эту дату прошлого года – четверо. Спасено было два человека, в 2019 году за этот же период пять человек.





Фото "Номер один"