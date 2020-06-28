Житель Улан-Удэ обворовал продавца фастфуда

Он умыкнул оставленные без присмотра мобильный телефон с банковской картой



Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего горожанина, подозреваемого в краже у сотрудника павильона фастфудной продукции. Мужчина украл со стола оставленные без присмотра мобильный телефон с банковской картой и скрылся. Похищенный гаджет он сбыл. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.



"Подозреваемый имеет погашенную судимость, не работает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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