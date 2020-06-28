Житель Улан-Удэ лишился рюкзака с деньгами, забыв закрыть окно в автомобиле

Эксперты-криминалисты на месте обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого преступника



Вечером 26 июня в полицию поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль с приоткрытым окном на пару минут возле жилого дома, а когда вернулся, обнаружил, что из салона пропал рюкзак, в котором находились деньги, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.



Эксперты-криминалисты на месте происшествия обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался 28-летний, не работающий горожанин.



"В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый забрал из рюкзака денежные средства, а вещи выбросил. Злоумышленник ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В мае текущего года он был осужден за кражу. Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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