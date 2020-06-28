Улан-Удэнку осудили за то, что в период карантина она вышла из дома

Женщина выбралась на своем авто на речку подышать воздухом



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Улан-Удэ. Гражданке было выписано предписание Роспотребнадзора, чтобы она находилась дома. Однако, несмотря на это, она покинула постоянное место жительства, уехав на своем личном автомобиле на речку, подышать свежим воздухом.



"Суд пришел к выводу, что действия девушки являются нарушением. Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.



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