28.06.2020
Житель Бурятии попался полицейским во время сбора конопли

Житель Бурятии попался полицейским во время сбора конопли

У гражданина изъяли полимерный пакет с растительным веществом

23 июня сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 41-летнего жителя села Бичура. Мужчина был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий во время сбора наркотического средства в поле неподалеку от населенного пункта.

"У гражданина изъят полимерный пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы – марихуаной весом около 140 граммов. Мужчина не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Фото: pixabay.com
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