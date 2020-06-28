Житель Бурятии попался полицейским во время сбора конопли

У гражданина изъяли полимерный пакет с растительным веществом



23 июня сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 41-летнего жителя села Бичура. Мужчина был задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий во время сбора наркотического средства в поле неподалеку от населенного пункта.



"У гражданина изъят полимерный пакет с растительным веществом. По результатам экспертизы – марихуаной весом около 140 граммов. Мужчина не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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