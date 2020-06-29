В Улан-Удэ бандиты заявили о непричастности к разбою на два миллиона рублей

Однако доводы прокурора для суда оказались более убедительными





В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении двух мужчин - жителя Улан-Удэ и жителя Иркутска, совершивших разбойное нападение с применением оружия и причинением ущерба в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2016 года в Улан-Удэ в ходе нападения на двух молодых людей с использованием травматического пистолета злоумышленники похитили у одного из них более 2 млн. рублей, при этом причинив потерпевшим тяжкий вред здоровью. Впоследствии, уже после возбуждения уголовного дела, один из нападавших вновь избил потерпевшего и, угрожая убийством, требовал изменить показания по делу в его пользу.В январе 2020 года Октябрьский райсудом Улан-Удэ признал мужчин виновными и приговорил к 9 годам и 10 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники оспорили его в Верховном суде Бурятии.«Приведенные ими доводы о непричастности к содеянному и оправдании опровергнуты в суде апелляционной инстанции представителем прокуратуры республики. Приговор в части квалификации преступных действий и назначенного виновным наказания оставлен без изменения, а их жалобы без удовлетворения», отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com