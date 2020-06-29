В Улан-Удэ вор выбросил украденную шубу

Вещь оказалась «в непригодном состоянии»





В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Читы в квартирной краже, совершенной в конце февраля.

Как сообщили в МВД Бурятии, подозреваемый приехал в Улан-Удэ для лечения к другу, который товарищ работает стоматологом в частной клинике. Новый год по лунному календарю мужчины решили отметить в гостях у знакомой. У ее соседки гражданин и совершил кражу, отправившись за покупками в магазин.Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник взломал балконную дверь квартиры, расположенной на первом этаже, и похитил норковую шубу и унты. Имущество он сложил в пакет и спрятал неподалеку, а по окончанию застолья забрал. Ущерб составил 70 тысяч рублей.По его словам, от шубы он в дальнейшем избавился, поскольку «она находилась в непригодном состоянии». Унты планировал продать, но не успел: обувь изъята полицейскими.Как отметили в полиции, мужчина уже был неоднократно судим за серии квартирных краж на территории Забайкальского края. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pixabay.com