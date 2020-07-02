В Бурятии у свидетелей ДТП с участием Баира Жамбалова начались проблемы с памятью

Родные погибшей девушки не исключают, что на них оказывают давление





Следственные действия по резонансному уголовному делу о гибели 17-летней Галины Бурчевской под колесами джипа Toyota Land Cruiser Prado бывшего регионального лидера «Единой России» Баира Жамбалова продолжаются уже полгода. Однако пока до их завершения еще очень далеко. И ситуация не столь очевидна с точки зрения перспектив передачи дела в суд, считает отец погибшей девушки Максим Бурчевский.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 5 января 2020 года. Как отмечается в судебной экспертизе, завершенной 5 июня, наезд произошел в 17:49. Автомобиль при этом был исправен, а водитель джипа, несмотря на темное время суток, «располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода». Как отмечает эксперт, «с применением торможения как при движении с максимально-разрешенной (90 километров в час), так и с фактической скоростью в 104 километра в час».Несмотря на то, что Баиру Жамбалову Следственным управлением СКР по РБ предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (смерть человека с оставлением места ДТП), свидетели ДТП стали давать все более противоречивые показания. Так, главный свидетель, водитель автобуса, в нарушение правил высадивший Галину Бурчевскую прямо на оживленной трассе, вдруг заявил, что в момент ДТП он ничего не слышал и не видел. Означает ли это, что на свидетеля было оказано давление? Либо он изначально занял удобную позицию: «я ничего не знаю, моя хата с краю»? Кроме того, водитель автобуса отрицал свою вину в том, что его пассажир была сбита сразу же после остановки его транспортного средства на высокоскоростной трассе. И причем смог оспорить наложение на него даже копеечного штрафа за нарушение правил дорожного движения.Однако это вызвало жесткую реакцию со стороны защиты. Максим Бурчевский, отец погибшей девушки, после этого сразу же подал в Прибайкальский райсуд иск на водителя автобуса о компенсации морального вреда в связи со смертью. Ведь любое происшествие обычно складывается, словно мозаика, из целой серии грубейших нарушений инструкций, в данном случае правил дорожного движения.Водитель автобуса знал, что на его маршруте есть утвержденный заезд с трассы в с. Батурино и площадка для разворота автобуса. Однако предпочел сэкономить время и бензин и тормознул прямо на дороге. А вот если бы заехал в село, то почти на 100% Галина осталась бы в живых. Кроме того, в суд Иволгинского района (по месту жительства ответчика) подан иск в 10 млн рублей на организатора пассажирских перевозок в Прибайкальском районе Юрия Жалсанова. Последний, по версии Бурчевского, как «держатель маршрута», не обеспечил и не проконтролировал безопасные условия пассажирской перевозки.Добавим, в отношении водителя автобуса, видимо, не особо желающего помочь в расследовании резонансного дела, следственным отделом СУ СКР по Прибайкальскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (перевозка, не отвечающая требованиям безопасности). Максимальный срок - до шести лет. Между тем, если с водителем автобуса все ясно и понятно, то вот расследование дела в отношении депутата Хурала Баира Жамбалова, находящегося под домашним арестом, идет со скрипом. Как рассказал Максим Бурчевский, на начальном этапе расследования уголовного дела, где критически важны первоначально добытые доказательства и где Жамбалов имел серьезные рычаги влияния на ситуацию, совершена серьезная ошибка.- Бизнесмен Галуст Пилосян на суде, когда избиралась мера пресечения, сказал, что находился за рулем, потому что из всей компании, возвращавшейся с рыбалки, он был единственный трезвый, и прошел освидетельствование на отсутствие алкоголя в крови, - рассказывает он. - Но всю компанию повезли на освидетельствование в Прибайкальскую ЦРБ, где у Баира Жамбалова почему-то не взяли кровь для анализа. Хотя обычно при ДТП кровь берут сразу же, причем у всех, кто находился в машине. Кстати, главным врачом ЦРБ является Зорикто Жамбалов. Тоже, наверное, случайность...И сегодня складывается угрожающая для расследования дела ситуация. Баир Жамбалов отрицает свою вину, заявив, что за рулем «крузака» его не было, поскольку он ехал на другой машине. Освобожденный от ответственности приятель Жамбалова Галуст Пилосян (ранее оговоривший себя, что он совершил ДТП) снова отказался от дачи показаний. И, как говорит Максим Бурчевский, если раньше свидетели уверенно рассказывали о том, что видели ДТП, то на последних допросах они стали дружно «забывать» обстоятельства аварии. Что позволяет предположить, что на свидетелей оказывается сильное давление со стороны ряда высокопоставленных лиц.Тем более что Жамбалов, который после возникшего общественного резонанса потерял должность главы БРО «Единая Россия» и вице-спикера Народного Хурала, сегодня предпринимает попытки восстановить статус-кво. Так, Жамбалов подал в суд иск о незаконности постановления Народного Хурала РБ о снятии его с должности вице-спикера на майской сессии парламента (депутатский статус у него пока сохранился). Причем в самом парламенте образовалась группа депутатов, горячо поддерживающая политика в этом начинании.Когда 29 июня на заседании бюджетного комитета Хурала депутат Лариса Крутиян сообщила о проекте постановления парламента об избрании на ближайшей сессии нового вице-спикера, в парламенте поднялась волна поддержки дискредитировавшего себя бывшего вице-спикера.- Если наш коллега подал в суд о восстановлении, можем ли мы избрать на его место другого? - воскликнул депутат Баир Базаров. - Не проще ли перенести вопрос?- Мы не можем перенести, поскольку в соответствии со статьей 83 Конституции РБ после досрочного прекращения полномочий Баира Владимировича уже на ближайшей сессии обязаны провести тайное голосование и избрать нового заместителя председателя, - заявила Лариса Крутиян.- А если суд восстановит Жамбалова, что будем делать? - высказался в поддержку Жамбалова депутат Зоригто Цыбикмитов. - Отзовите свой проект. Вдруг он восстановится.В правовом управлении НХ пояснили, в этом случае вновь избранный вице-спикер освободит место для Жамбалова. Но который к этому времени должен выйти из-под стражи. Ведь из СИЗО или под домашним арестом управлять парламентом не с руки.- Да в таком случае легче нашу Конституцию поменять, она теперь легко меняется, - смеясь, предложил депутат Иринчей Матханов. – Или, может, сессию перенесем, пока суд да дело?Но коллегам это показалось слишком. Депутат Игорь Бобков предложил «не заглядывать в будущее. Если суд восстановит Баира Жамбалова, то будем работать с ним».- Мы же не сможем просто так уволить нового зампредседателя Хурала, не на время же декрета его принимаем на работу, - заявил депутат. - Ничего страшного, будут у нас не два, а целых три вице-спикера, жребий потом начнут тянуть, кто из них главнее.На этом дискуссия о возвращении в кресло Жамбалова завершилась и вопрос перенесли на 7 июля. На очередную сессию Народного Хурала, где станет окончательно ясно, насколько сильна властная поддержка у обвиняемого депутата и как далеко могут продвинуться народные избранники в поддержке скомпрометировавшего себя политика. Судя по всему, депутаты кое-что знают. И готовы даже держать Баиру Жамбалову место вице-спикера столько, сколько понадобится для его возвращения в региональный парламент.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»