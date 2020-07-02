Один из пострадавших при взрыве на СТО в Улан-Удэ находится в реанимации

Мужчина получил 80% ожогов тела







34-летний мужчина, наиболее сильно пострадавший при взрыве на СТО в Улан-Удэ 29 июня, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина получил ожоги 80% тела.

Первоначально его госпитализировали в РКБ им. Семашко. 30 июня было принято решение о переводе мужчины в отделение гнойной хирургии БСМП, поскольку там имеются специализированные противоожоговые кровати и оборудованная абактериальная палата для дальнейшего лечения.- Мы верим в лучшее и сделаем все возможное, чтобы пострадавший выжил и пошел на поправку, - сообщили в пресс-службе БСМП.Напомним, по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошел взрыв горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса. В тушении огня было задействовано 17 пожарных и 5 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии