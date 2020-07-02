02.07.2020
Житель Бурятии застрелил односельчанина за постоянные подколы

Житель Бурятии застрелил односельчанина за постоянные подколы

Обвиняемый говорит, что хотел просто припугнуть обидчика

Житель одного из сел Кижингинского района Бурятии застрелил обидчика из ружья. По данным следствия, мужчины на протяжении длительного времени конфликтовали, из-за чего именно, пока не сообщается. Известно, что у потерпевшего к обвиняемому были претензии бытового характера.

Накануне убийства, поздним вечером 27 июня, между ними в очередной раз обострился конфликт. После ссоры 29-летний обвиняемый, разозлившись на обидчика, решил с ним поквитаться. Он отправился к себе домой, взял охотничье ружье, заряженное патронами, и отправился искать неприятеля по поселку.

Ночью он сумел найти обидчика на улице в компании односельчанина. Со словами «зачем ты меня обижаешь» мужчина наставил на недруга ружье. Потерпевший попытался поговорить с ним и пошел на обвиняемого, а тот, испугавшись, выстрелил.

Ранение в живот оказалось смертельным, мужчина скончался через несколько минут на месте происшествия.

На следствии обвиняемый признался, что хотел просто припугнуть обидчика, а не убивать его. По его словам, потерпевший якобы  относился к нему с неуважением и каждый раз при встрече всячески поддевал, пытался унизить, подначивал на конфликт.

Мужчина задержан, свою вину он признал и выдал оружие преступления. Ему предъявлено первоначальное обвинение в убийстве.

Обвиняемый  холост, жил с родителями, не работал. Потерпевший был женат, у него остался ребенок. Оба парня ранее не судимы.

Известно, что ружье находилось у обвиняемого незаконно. По его словам, он нашел его в реке. По данному факту также начато разбирательство.

Фото: «Номер один»
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