В Бурятии за день утонули два подростка

Одна из трагедий вновь произошла на реке Джида
1 июля в поселке Наушки Кяхтинского района в реке Селенга утонул 16-летний подросток. Трое молодых людей пытались переплыть реку, во время этого двое из них начали тонуть. На помощь одному успел прийти товарищ, а второй ушел под воду.
На поиски тела утонувшего привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вчера спасатели вместе с полицейскими обследовали 6 км акватории и береговой линии от места предполагаемого утопления. С утра 2 июля поиски тела подростка продолжились.
Еще одна трагедия произошла вечером 1 июля вблизи села Петропавловка Джидинского района. Там при купании в несанкционированном месте на реке Джида утонул 16-летний подросток. Тело утонувшего нашли местные жители после чего передали его полицейским, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, днем ранее в реке Джида утонул пятилетний малыш.
Фото: pixabay.com
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