В Бурятии за день утонули два подростка

Одна из трагедий вновь произошла на реке Джида





1 июля в поселке Наушки Кяхтинского района в реке Селенга утонул 16-летний подросток. Трое молодых людей пытались переплыть реку, во время этого двое из них начали тонуть. На помощь одному успел прийти товарищ, а второй ушел под воду.