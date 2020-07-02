В Бурятии из-за незнания номера скорой едва не умер человек

К его счастью, неподалеку находились пожарные





2 июля при проведении подворовых обходов в селе Сосново-Озерское Еравнинского района к пожарным обратился подросток. Он сообщил, что человеку на улице стало плохо, а позвонить в скорую сельчане не могут, поскольку не знают номер телефона.

Пожарные поспешили на помощь. Когда они подъехали к месту происшествия, человек был уже в сознании, но не помнил ни своего имени, ни места жительства. Работники пожарной охраны вызвали скорую, и по прибытию медиков передали им нуждающегося в помощи мужчину.«Незнание номеров экстренных служб - это большая проблема, - рассказала инструктор противопожарной профилактики Валентина Куликова. - Вместе с замначальника 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ Зоригто Доржиевым мы научили присутствующих, что «101» - номер пожарной охраны, «102» - полиции, «103» - скорой помощи, а по номеру «112» можно вызвать все экстренные службы».Фото: «Номер один»