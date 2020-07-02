В Бурятии три дня подряд на реке Джида тонут дети

Следственный комитет взялся за местную администрацию





В Джидинском районе Следственный комитет Бурятии проводит проверки по фактам гибели детей на водоемах. Только за последние трое суток с 29 июня по 1 июля там в реке Джида утонули трое детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Так, 29 июня, купаясь в реке Джида, в местности Курья возле села Хулдат утонул 14-летний подросток. 30 июня в этой же реке вблизи райцентра Петропавловкаво время купания утонул 4-летний малыш. 1 июля в протоке реки Джида также возле села Петропавловка во время купания утонул 16-летнй подросток.По предварительным данным, молодой человек с компанией друзей купался в протоке. Дети поспорили, кто дальше заплывет. Во время заплыва подросток не рассчитал силы, не смог вернуться обратно к берегу и утонул. Глубина протоки на месте их купания достигала 4-х метров. Тело мальчика позже спасатели извлекли со дна при помощи сетей.«Ежедневные трагедии на воде свидетельствуют о том, что администрацией Джидинского района не принимаются достаточные меры для профилактики и предотвращения несчастных случаев среди детей при купании. В каждом случае несовершеннолетние купались без присмотра взрослых. Следствие полагает, что помимо мер по оборудованию безопасных мест для купания возле населенных пунктов необходима планомерная разъяснительная работа среди населения, направленная на организацию детского отдыха на воде исключительно под присмотром взрослых. Для обсуждения необходимых мер и механизмов их реализации руководителем следственного отдела главе района направлено письмо с предложением о проведении срочного совещания», сообщили в следственном ведомстве.Фото: пресс-служба правительства Бурятии