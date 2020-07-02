В Бурятии вновь пытались обворовать церковь

Мужчина похитил из храма пожертвования
Вечером 1 июля на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступил сигнал тревоги из православного храма поселка Таксимо. Прибывшая группа задержания заметила возле церкви мужчину, который при виде приближающегося автомобиля силовиков начал спешно уходить. В фойе храма росгвардейцы обнаружили разбитое окно и перевернутый ящик для пожертвований.
Догнав мужчину, росгвардейцы задержали его и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Напомним, схожее преступление произошло 25 июня в поселке Ильинское. Там ночью неизвестный, повредив окно, проник в храм и похитил пять тысяч рублей из кассы иконной лавки. Кроме того, он забрал с собой опыленный золотом крестик с окна в помещении. Преступника вскоре задержали. Крестик у мужчины изъяли, а деньги он успел потратить.
Фото: Росгвардия Бурятии
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