В Бурятии вновь пытались обворовать церковь

Мужчина похитил из храма пожертвования





Вечером 1 июля на пульт вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступил сигнал тревоги из православного храма поселка Таксимо. Прибывшая группа задержания заметила возле церкви мужчину, который при виде приближающегося автомобиля силовиков начал спешно уходить. В фойе храма росгвардейцы обнаружили разбитое окно и перевернутый ящик для пожертвований.