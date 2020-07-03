В Улан-Удэ на реке едва не утонул подросток

Спасатели успели реанимировать мальчика
Днем 2 июля в Поисково-спасательную службу Улан-Удэ поступил сигнал о том, что на реке Уда тонет 15-летний подросток, который купался со своими друзьями.
Через несколько минут спасатели были на месте происшествия, еще спустя несколько минут они нашли подростка в воде и подняли его на катер. До приезда медиков спасатели проводили реанимационные действия, после чего ребенка отвезли в ДРКБ.
Как отметили в Управление по ЧС Улан-Удэ, незадолго до происшествия спасатели заметили эту группу подростков на реке в районе стадиона Спартак и провели с ними беседу о запрете купания и необходимости соблюдения безопасности на воде.
Напомним, за последние дни на водоемах Бурятии погибли уже несколько несовершеннолетних.
Фото: «Номер один»
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