В Улан-Удэ пьяный мужчина избил прохожую

Женщину спас проходивший мимо молодой человек





Нападение на женщину произошло в восьмом часу вечера на улице Октябрьской в Улан-Удэ. Прибывшим по сообщению сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии потерпевшая пояснила, что когда она шла по улице, к ней начал приставать незнакомый мужчина. Не получив ответной реакции на знаки внимания, он ударил ее и пытался отобрать сумку.

После неудачной попытки вырвать сумку, злоумышленник толкнул потерпевшую в кусты и начал бить ее. Агрессивный мужчина сбежал после того, как за женщину заступился проходивший мимо молодой человек.Потерпевшая описала нападавшего, и по горячим следам его задержали на соседней улице. Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний горожанин. Мужчина был пьян.Задержанного доставили в полицию, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии