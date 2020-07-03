В Бурятии завуч дважды попалась на продаже «липовых» дипломов

Свой поступок женщина объяснила необходимостью содержать детей





45-летняя преподаватель филиала Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий из Хоронхоя обвиняется в получении взятки. Оказалось, что два года назад женщина уже была осуждена по аналогичной статье.

В январе этого года преступление вскрыла военная прокуратура, регулярно проводящая проверки документов поступивших на службу военнослужащих. Проверяя диплом одного из сотрудников, прокуратура направила запрос в Бурятский республиканский техникум, где якобы он обучался. Вскоре откуда пришел ответ, что данный гражданин документ об образовании у них не получал.Начали выяснять, оказалось, что в декабре 2016 года военнослужащий приобрел этот диплом за 16 тыс. рублей у сотрудницы техникума, на тот момент занимавшей должность заведующей учебной частью Хоронхойского филиала техникума.Военнослужащий попал под следствие, свою вину он признал и раскаялся, суд прекратил дело и определил ему судебный штраф. Что касается сотрудницы техникума, то она, как оказалось, уже была судима за точно такое же преступление.В 2018 году по трем фактам получения взятки должностным лицом взамен за дипломы суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в учебных учреждениях сроком три года. Отбывание наказания женщине было отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.При расследовании первого дела следователь спрашивал женщину, может, есть и другие факты получения ею взяток за дипломы, однако тогда она ответила отрицательно. Оказалось, что все-таки есть.- Установлено, что женщина, работая заведующей, имела доступ к бланкам дипломов. Они выдавались с подписью директора учреждения и печатями под роспись. Бывали случаи, когда дипломы оказывались испорченными, бланки оставались, за них никто тогда не отвечал. Этим обстоятельством воспользовалась заведующая, - сообщил руководитель Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.Вырученные деньги женщина, по ее признанию, тратила на двоих детей, которых она воспитывает одна. Бывший муж семье материально не помогает, а зарплата в техникуме маленькая. Известно, что обвиняемая характеризуется положительно, спиртным не злоупотребляет. Сейчас второе дело на экс-заведующую находится в суде.После первого приговора следственный комитет внес представление на адрес техникума. Там порядок списания испорченных бланков ужесточили. Теперь испорченные или неполученные дипломы возвращаются в головной филиал техникума.Фото: «Номер один»