В Бурятии завуч дважды попалась на продаже «липовых» дипломов

Свой поступок женщина объяснила необходимостью содержать детей
45-летняя преподаватель филиала Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий из Хоронхоя обвиняется в получении взятки. Оказалось, что два года назад женщина уже была осуждена по аналогичной статье.
В январе этого года преступление вскрыла военная прокуратура, регулярно проводящая проверки документов поступивших на службу военнослужащих. Проверяя диплом одного из сотрудников, прокуратура направила запрос в Бурятский республиканский техникум, где якобы он обучался. Вскоре откуда пришел ответ, что данный гражданин документ об образовании у них не получал.
Начали выяснять, оказалось, что в декабре 2016 года военнослужащий приобрел этот диплом за 16 тыс. рублей у сотрудницы техникума, на тот момент занимавшей должность заведующей учебной частью Хоронхойского филиала техникума.
Военнослужащий попал под следствие, свою вину он признал и раскаялся, суд прекратил дело и определил ему судебный штраф. Что касается сотрудницы техникума, то она, как оказалось, уже была судима за точно такое же преступление.
В 2018 году по трем фактам получения взятки должностным лицом взамен за дипломы суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в учебных учреждениях сроком три года. Отбывание наказания женщине было отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.
При расследовании первого дела следователь спрашивал женщину, может, есть и другие факты получения ею взяток за дипломы, однако тогда она ответила отрицательно. Оказалось, что все-таки есть.
- Установлено, что женщина, работая заведующей, имела доступ к бланкам дипломов. Они выдавались с подписью директора учреждения и печатями под роспись. Бывали случаи, когда дипломы оказывались испорченными, бланки оставались, за них никто тогда не отвечал. Этим обстоятельством воспользовалась заведующая, - сообщил руководитель Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.
Вырученные деньги женщина, по ее признанию, тратила на двоих детей, которых она воспитывает одна. Бывший муж семье материально не помогает, а зарплата в техникуме маленькая. Известно, что обвиняемая характеризуется положительно, спиртным не злоупотребляет. Сейчас второе дело на экс-заведующую находится в суде.
После первого приговора следственный комитет внес представление на адрес техникума. Там порядок списания испорченных бланков ужесточили. Теперь испорченные или неполученные дипломы возвращаются в головной филиал техникума.
Фото: «Номер один»
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