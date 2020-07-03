В Улан-Удэ пропал мужчина с родимым пятном на шее

Горожанин исчез месяц назад







В Улан-Удэ полицейские разыскивают 39-летнего Александра Працевского. Днем 3 июня мужчина ушел из дома на улице Социальной и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост 173 см, волосы светлые, глаза голубые.





Был одет: куртка бежевого цвета, футболка серая с карманами на замке-молнии, джинсы синего цвета.Особые приметы: родимое пятно на шее сзади.При наличии какой-либо информации о мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-620-5, 29-58-73 или 102 (112).Фото: «Номер один»