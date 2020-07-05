В Бурятии пожарный и школьник спасли мать с ребенком из огня

Не задумываясь, спасатель Фетисов и юноша Данила Закиров забежали в задымленную квартиру

Ночью 4 июля благодаря оперативным и решительным действиям пожарного ГУ МЧС России по Республике Бурятия Олега Фетисова и ученика старшей школы Данила Закирова удалось спасти двух людей из горящего дома в селе Мухоршибирь.Младший сержант пожарно-спасательной части № 56 Олег Фетисов, находящийся в свободное от несения службы время в Мухоршибирском районе, увидел возгорание и незамедлительно направился на помощь. В это время жильцы первой половины дома эвакуировались самостоятельно. Во второй половине находились женщина с ребенком. Не задумываясь, пожарный Фетисов и юноша Данила Закиров забежали в задымленную квартиру.«Забегали в квартиру несколько раз. Данила светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз – вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть», - рассказывает Олег Фетисов.В это время огнеборцы пожарной части № 60 приступили к ликвидации пожара, не дав огню распространиться внутрь помещения. За 27 минут им удалось полностью ликвидировать огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.«Возгорание произошло в бывшем курятнике, что находился вблизи дома. Далее огонь перешел на крышу котельной, а затем на стену деревянного дома», - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Мухоршибирского района ГУ МЧС России по Республике Бурятия Николай Оленников.Отметим, что Олег Фетисов работает в пожарной охране с сентября 2019 года, неоднократно принимал участие в тушении пожаров. В настоящее время обучается в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по специальности "Техносферная безопасность".Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, pixabay.com