В Улан-Удэ из окна второго этажа выпал пятилетний ребенок

Мама в это время вышла из комнаты, чтобы разогреть обед



Днем 3 июля в больницу был доставлен пятилетний ребенок. Травмы мальчик получил в результате падения с высоты второго этажа. Малыш забрался на стол рядом с подоконником, и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры. Мама, игравшая с ребенком, в это время вышла из комнаты, чтобы разогреть обед. Остальные родственники дома отсутствовали.



"Семья на учете в ПДН не состоит, благополучная. Полиция просит не допускать нахождение несовершеннолетних вблизи открытых окон и балконов и не упускать их из виду даже на малое время. Блокируйте доступ к подоконнику и отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы малыш не мог на него забраться. Помните: пластиковое окно открывается очень легко, а москитная сетка не является надежной преградой. Безопасней всего установить на окна блокирующие устройства, а окно ставить в режим «фронтального проветривания» – чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть его", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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