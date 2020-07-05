Житель Бурятии хотел сдать запчасти от военной техники на металлолом

Кражу пресекли военнослужащие, которые вовремя заметили вора



3 июля в полицию поступило сообщение о попытке кражи с территории военной части. Злоумышленник попытался похитить запчасти от техники, однако был замечен караулом и передан сотрудникам полиции. Полицейским 30-летний гражданин пояснил, что проживает неподалеку. Похищенное он хотел сдать на металлолом.



"Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освобожден условно досрочно в 2016 году. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на кражу", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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