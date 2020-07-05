В Бурятии водителя оштрафовали за веселье, которое устроили пассажиры во время езды

Девушки на ходу наполовину высунулись из окон



Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии оштрафовали водителя иномарки, пассажирки которой в нарушение ПДД ехали наполовину высунувшись из окон. Инцидент произошел вечером 1 июля на 454 километре автодороги «Иркутск-Чита». Видео произошедшего было опубликовано очевидцем в одной из соцсетей.



"Полицейские по фото, снятому камерой видеонаблюдения «ЦАФАП», оперативно установили владельца автомобиля - 24-летнюю неработающую улан-удэнку. Свою вину она признала. Ей назначен штраф", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: pixabay.com

