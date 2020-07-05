Житель Улан-Удэ расплатился в магазине найденной картой

Мужчина совершил покупки на три тысячи рублей, после чего сломал карту и выбросил ее



Полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего гражданина в мошенничестве, совершенном с использованием электронного платежного средства. В июне этого года мужчина, проходя по улице Подкаменской в Улан-Удэ, заметил на земле банковскую карту с бесконтактной системой расчета. Используя чужие средства, он расплатился ею за покупки в магазинах на общую сумму 3 тысячи рублей. После чего повредил и выбросил средство платежа.



"Личность злоумышленника была установлена благодаря изъятой из магазина самообслуживания видеозаписи. Отметим, что подозреваемый ранее не судим, нигде не работает. Свою вину он признал. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: pixabay.com

