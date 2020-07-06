06.07.2020
Лжепрокуроры вымогают у жителей Бурятии деньги и дорогой алкоголь

Лжепрокуроры вымогают у жителей Бурятии деньги и дорогой алкоголь

Попытки мошенничеств зафиксированы в нескольких районах республики

В правоохранительные органы Бурятии поступают обращения граждан о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора неизвестные просят приобрести дорогостоящие спиртные напитки и перечислить деньги на указываемые счета мобильной связи.  

Так, 3 июля подобные звонки зафиксированы в Муйском, Иволгинском и Кабанском районах республики. По всем фактам полиция проводит доследственные проверки.

«Прокуратура Бурятии информирует, что подобные звонки осуществляются в мошеннических целях. По каждому факту необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением», сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
мошенничество прокуратура
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