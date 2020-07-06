Лжепрокуроры вымогают у жителей Бурятии деньги и дорогой алкоголь

Попытки мошенничеств зафиксированы в нескольких районах республики







В правоохранительные органы Бурятии поступают обращения граждан о телефонных звонках от неизвестных лиц, выдающих себя за работников прокуратуры. В ходе разговора неизвестные просят приобрести дорогостоящие спиртные напитки и перечислить деньги на указываемые счета мобильной связи.

Так, 3 июля подобные звонки зафиксированы в Муйском, Иволгинском и Кабанском районах республики. По всем фактам полиция проводит доследственные проверки.«Прокуратура Бурятии информирует, что подобные звонки осуществляются в мошеннических целях. По каждому факту необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»